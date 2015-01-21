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国际财经 | 2015年 1月 22日 星期四 07:26 BJT

标准普尔支付7700万美元与证交会及两个州就评级指控达成和解

路透华盛顿1月21日 - 信用评级公司标准普尔MHFI.N将支付7,700万美元与美国联邦和州监管机构，就其在某些商业抵押贷款支持证券(CMBS)的评级中存在“欺诈性不当行为”的多项民事指控达成和解。

这是美国证券交易委员会(SEC)首次对三大评级机构提起诉讼，SEC称，标普将支付5,800万美元和解三项诉讼中的两项，另外还将支付1,900万美元与纽约州和马萨诸塞州总检察长达成和解。

SEC还对标普前高管Barbara Duka就相关问题提起了指控。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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