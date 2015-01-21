标准普尔支付7700万美元与证交会及两个州就评级指控达成和解

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透华盛顿1月21日 - 信用评级公司标准普尔MHFI.N将支付7,700万美元与美国联邦和州监管机构，就其在某些商业抵押贷款支持证券(CMBS)的评级中存在“欺诈性不当行为”的多项民事指控达成和解。
这是美国证券交易委员会(SEC)首次对三大评级机构提起诉讼，SEC称，标普将支付5,800万美元和解三项诉讼中的两项，另外还将支付1,900万美元与纽约州和马萨诸塞州总检察长达成和解。
SEC还对标普前高管Barbara Duka就相关问题提起了指控。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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