标普称是否调整英国评等取决于退欧结果 并非大选

路透索波特6月5日 - 标普全球评级首席主权评等分析师Moritz Kraemer周一表示，标普对于是否再度调降英国债信评等的决定，不是取决于本周的英国大选，而是英国退欧谈判及英国与欧盟的未来关系。

当问及周四大选是否会导致标普调整英国评等，Kraemer表示：“不会，不会因为大选而调整。”目前标普给予英国的评等为AA，评等展望为负面。

“大选结果并不会特别有争议。我认为，目前所有民调都显示保守党将获得多数席位。英国首相特雷莎·梅一直都很明确地表示，她希望硬退欧。”

“鉴于此，评级所依据的将是谈判的结果以及未来英国与欧盟之间的关系。”（完）