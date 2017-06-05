标普称是否调整英国评等取决于退欧结果 并非大选

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透索波特6月5日 - 标普全球评级首席主权评等分析师Moritz Kraemer周一表示，标普对于是否再度调降英国债信评等的决定，不是取决于本周的英国大选，而是英国退欧谈判及英国与欧盟的未来关系。
当问及周四大选是否会导致标普调整英国评等，Kraemer表示：“不会，不会因为大选而调整。”目前标普给予英国的评等为AA，评等展望为负面。
“大选结果并不会特别有争议。我认为，目前所有民调都显示保守党将获得多数席位。英国首相特雷莎·梅一直都很明确地表示，她希望硬退欧。”
“鉴于此，评级所依据的将是谈判的结果以及未来英国与欧盟之间的关系。”（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 张涛/刘秀红)
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路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。