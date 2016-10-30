标普维持对英国主权评级的负面展望 有调降之虞

路透伦敦10月28日 - 标准普尔(Standard & Poor's)周五表示，英国的主权信用评级仍有进一步调降之虞，因该国退欧后的未来充满不确定性。

“我们的看法是，英国退欧对其过往的强劲经济表现构成巨大风险，尤其是对其庞大的金融业而言，”标普表示，因6月公投造成其政策框架的可预测性和稳定性降低。

标普在6月27日摘除了英国AAA信用评级，下调两个级距至“AA”。

标普表示，可能触发进一步降评的因素有经济增长逊于预期、国外央行决定出售部分英镑持仓或苏格兰举行新的独立公投。

“(退欧)磋商过程充斥着潜在的挑战与反对意见，这让结果变得难以预料，”标普表示。“磋商未果或产生不利结果的风险是...很高的。”

标普预测英国从2017年至2019年每年的经济成长率平均为1%，和6月看法一致，但表示若经济成长最终明显走弱，将可能再次调降英国评级。

标普称，自英国公投退欧以来，英镑兑美元和欧元下跌，导致对英镑作为稳定储备货币的信心受损。

标普并称，如果英镑在国外央行储备持仓的比重从公投前的4.7%跌破3%，那么就有理由调降英国的评级。

此外，与执政党保守党内部分歧有关的政治困境、苏格兰为寻求独立而可能进行第二次公投，以及北爱尔兰地位问题都可能让政府无法全神贯注于达成经济目标。(完)