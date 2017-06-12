标普经济学家称政治不稳定料将影响英国经济增长

路透巴黎6月12日 - 标准普尔负责欧洲、中东和非洲(EMEA)业务的首席经济学家称，英国当前的政治不稳定可能影响该国今年的经济增长。

“目前前景仍为负面，”标普经学家Jean-Michel Six对AJEF财经记者协会称，“从经济增长前景来看，显然形势并没有朝正确方向前进。”

“最新的不确定性只会令商业环境和消费者信心恶化，”Six说。(完)