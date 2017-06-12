标普经济学家称政治不稳定料将影响英国经济增长

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴黎6月12日 - 标准普尔负责欧洲、中东和非洲(EMEA)业务的首席经济学家称，英国当前的政治不稳定可能影响该国今年的经济增长。
“目前前景仍为负面，”标普经学家Jean-Michel Six对AJEF财经记者协会称，“从经济增长前景来看，显然形势并没有朝正确方向前进。”
“最新的不确定性只会令商业环境和消费者信心恶化，”Six说。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。