标普称硬退欧是英国脱欧最有可能的结果

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月11日 - 评等机构标准普尔周五表示，硬退欧如今看来是英国退欧计划最有可能的结果。
标普在其最新的英国经济报告中表示，英国将遭遇退欧的经济重击，但对全球经济的影响将会有限。
标普在英国于6月23日公投退欧后不久，将英国评等调降两个级距，降至AA级，因英国有效及稳定政策制定的能力减弱。
标普周五称，看来英国政府尚未接受欧盟不太可能在其不可分割的四个自由方面做出让步。这四个自由分别为人员、资本、商品和服务的流动。
“即使英国政府承认欧盟的立场，也很难揣测如何能避免硬退欧，除非双方要比今日看起来的情况更灵活，”标普首席主权信用主管Moritz Kraemer表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。