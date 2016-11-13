标普称硬退欧是英国脱欧最有可能的结果

路透伦敦11月11日 - 评等机构标准普尔周五表示，硬退欧如今看来是英国退欧计划最有可能的结果。

标普在其最新的英国经济报告中表示，英国将遭遇退欧的经济重击，但对全球经济的影响将会有限。

标普在英国于6月23日公投退欧后不久，将英国评等调降两个级距，降至AA级，因英国有效及稳定政策制定的能力减弱。

标普周五称，看来英国政府尚未接受欧盟不太可能在其不可分割的四个自由方面做出让步。这四个自由分别为人员、资本、商品和服务的流动。

“即使英国政府承认欧盟的立场，也很难揣测如何能避免硬退欧，除非双方要比今日看起来的情况更灵活，”标普首席主权信用主管Moritz Kraemer表示。(完)