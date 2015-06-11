标准普尔证实美国评级为AA+ 展望为稳定

路透纽约6月10日 - 评级机构标准普尔周三证实对美国长期主权债信评级为AA+，指该国具有广泛的经济政策灵活性，且处在以全球主要储备货币发债的发行人地位。

该机构称，美国的长期评级展望仍为稳定。(bit.ly/1GfCowe)

“最近几年国会主要党派缺乏政治凝聚力--使政策决定过程变得复杂化，导致推行改革的能力弱化--这限制了评级，”标普在报告中说。

2011年8月，标普将美国的评级从其评级体系的最高级别AAA调降一个级距至AA+，成为三大评级机构中唯一调降美国评级的机构。标普称，调降是出于对政府预算赤字以及债务负担上升的担忧。

标普在周三的报告中称，政府一般债务在国内生产总值(GDP)中所占比重自2007年以来已经翻了一倍。

“尽管一般政府债务负担未来几年预计将持稳，但我们认为，由于缺乏增加额外收入及/或削减强制性支出的措施，临近本年代末债务负担料加重，”标普称。

标普指出，美国经济的深度和广度，以及2009年衰退谷底期间采取的防范性政策举措，都巩固了此后的经济复苏。

标普还称，尽管被认为低于正常水平，但美国的复苏状况要好于其他发达经济体。

该机构预计美国2015年国内生产总值(GDP)成长2.4%，受到第一季暂时性因素的拖累；并预计未来几年的实质GDP年增率介于2.4-2.8%。

“我们认为存在一定风险，即经济形势持续改善有可能导致美国解决中期财政挑战方面出现自满，”标普称。

“如果迹象显示两党在财政政策决策方面成功合作，或者一般政府债务负担大幅下降，我们则可能上调美国评级至'AAA'。”(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)

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