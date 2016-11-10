标普选后确认美国AA+/A-1+投资级评级 展望维持稳定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月9日 - 美国总统大选后，评级机构标准普尔周三确认美国投资级“AA+/A-1+”的主权评级，并维持稳定展望不变。
特朗普意外胜选，将于1月入主白宫，此外共和党也在参、众两院取得多数席次。
“我们认为美国长期以来在机构面的优势，及坚实的制衡原则，将为特朗普政权的政策执行提供支持，尽管特朗普缺乏从政经验，令政策提案的不确定性升高，”标普表示。
不过标普也称，美国政府整体债务较高，且其走势的不确定性升高，令标普的评级受抑。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。