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国际财经 | 2016年 11月 10日 星期四 10:00 BJT

标普选后确认美国AA+/A-1+投资级评级 展望维持稳定

路透11月9日 - 美国总统大选后，评级机构标准普尔周三确认美国投资级“AA+/A-1+”的主权评级，并维持稳定展望不变。

特朗普意外胜选，将于1月入主白宫，此外共和党也在参、众两院取得多数席次。

“我们认为美国长期以来在机构面的优势，及坚实的制衡原则，将为特朗普政权的政策执行提供支持，尽管特朗普缺乏从政经验，令政策提案的不确定性升高，”标普表示。

不过标普也称，美国政府整体债务较高，且其走势的不确定性升高，令标普的评级受抑。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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