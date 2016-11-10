标普选后确认美国AA+/A-1+投资级评级 展望维持稳定

路透11月9日 - 美国总统大选后，评级机构标准普尔周三确认美国投资级“AA+/A-1+”的主权评级，并维持稳定展望不变。

特朗普意外胜选，将于1月入主白宫，此外共和党也在参、众两院取得多数席次。

“我们认为美国长期以来在机构面的优势，及坚实的制衡原则，将为特朗普政权的政策执行提供支持，尽管特朗普缺乏从政经验，令政策提案的不确定性升高，”标普表示。

不过标普也称，美国政府整体债务较高，且其走势的不确定性升高，令标普的评级受抑。(完)