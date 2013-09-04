标准普尔称其遭到美国政府“报复”

路透9月3日 - 标准普尔周二表示，美国政府针对该机构提起金额50亿美元的欺诈诉讼，是在“报复”2011年其摘除美国“AAA”评级的决定。

在几大信贷评级机构中，只有标准普尔摘除了美国的最高评级，也只有它遭美国司法部起诉，被指在2008年金融危机之前的评级中涉嫌误导银行与信贷联盟。标普隶属McGraw Hill Financial Inc MHFI.N旗下。

在提交美国加州圣安娜地区法院的文件中，标普称司法部2月4日提起的诉讼，试图惩罚该机构在美国宪法第一修正案下行使言论自由权的做法，且亦违背第八修正案寻求“超额罚款”。

标普寻求推翻美国政府的起诉。该机构在2011年8月将美国评级从“AAA”调降至“AA＋”，是因担心美国政府应对债务规模日益上升的能力。

司法部一名发言人拒绝置评。

2月5日时，副总检察长Tony West称评级下调与诉讼之间“没有关联”。美国政府称，其从2009年11月就开始了相关调查。

美国政府在诉讼中指控标普抬高评级以获得发行人缴纳更高费用，而且尽管知道支持担保债务凭证(CDO)的住宅抵押贷款证券质量恶化，也没有下调它们的评级。(完)

(编译 隋芬; 审校 张若琪)

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