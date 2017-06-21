标普警告有可能在退欧条件明朗之前再度调降英国评级

路透伦敦6月20日 - 标普全球评级的主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二向路透表示，或许不必等到英国退出欧盟条件明朗，标普就会再度对英国评等采取行动，而最可能的结果是再度调降英国评级。

去年6月英国退欧公投之后，标普将英国评等调降两个级距至AA，让英国痛失地位崇高的AAA评等，同时评等展望为负向。

当问及标普是否会等到英国退欧谈判结束，再对英国评等采取行动时，Kraemer表示，“不会，我们没有必要等待。”

“我们将每六个月复评英国情况...必要时会更频繁...我们将密切注意经济影响、对公共财政的影响、对宪政的影响，像是苏格兰的情况...以及像是汇率等等，以及英镑是否会维持其储备货币地位。”

Kraemer表示，由于评等展望为负向，下一个对英国评等采取的行动，最有可能是调降评等。(完)