标准普尔警告称欧元区民怨高涨 恐无法完成必要改革

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透柏林3月18日 - 标准普尔德国主管Torsten Hinrichs向一家报纸表示，该公司认为西班牙、意大利、葡萄牙及法国恐难实现必要的改革，因为失业民众越来越不愿意忍受财政紧缩措施。
“西班牙、意大利及法国失业率偏高，是社会不安定因素，”报纸Neue Osnabrücker Zeitung周一报导引述Hinrichs谈话指出。
“节约措施必须取得社会共识...高失业率无助于此。”
Hinrichs表示，西班牙及葡萄牙民众已经证明他们愿意忍受节约措施，“但这没有办法永久持续。”
意大利方面，他称“新政府对于执行强化成长的必要改革恐怕力有未逮。”
Hinrichs指出，标准普尔仍给予德国顶级的债信评等，评等展望为稳定，且未见到任何令人担心的因素。“德国是欧洲所剩无几的拥有AAA评级、且评等展望稳定的国家之一。”
他提到，德国唯一的问题为银行业获利能力薄弱，这是肇因于银行数量过多，不过他认为在股权资本及再融资方面有正面的转变。(完)
(编译 张明钧; 审校 程琳)
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