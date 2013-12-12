美国个股：Facebook将加入标准普尔500指数成分股

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透12月11日 - 标准普尔周三表示，Facebook 在12月20日美国股市收盘后，加入标准普尔500指数成分股，意味着该社交网络崛起成为美国最大、最强的公司之一。
标普该决定是Facebook 10月公布连续第四季获利后做出的，这也是标普决定一家公司是否有资格加入成分股的一个衡量标准。
标普宣布这一决定后，Facebook股价盘后上涨4.3%至51.51美元。
路透数据显示，Facebook周三常规交易时段收低0.87美元至49.38美元，较2012年5月的上市价38美元上涨约30%，市值约为1,210亿美元。
标普宣布，12月20日还将纳入标普500指数成分股的公司包括Alliance Data Systems 和Mohawk Industries Inc ，同时将剔除Abercrombie & Fitch Co 、JDS Uniphase Corp 和Teradyne Inc 。
Facebook还将取代Williams Cos 成为标普100指数成分股，Williams仍为标普500指数成分股。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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