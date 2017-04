美国个股：Facebook将加入标准普尔500指数成分股

路透12月11日 - 标准普尔周三表示,Facebook 在12月20日美国股市收盘后,加入标准普尔500指数成分股,意味着该社交网络崛起成为美国最大、最强的公司之一。

标普该决定是Facebook 10月公布连续第四季获利后做出的,这也是标普决定一家公司是否有资格加入成分股的一个衡量标准。

标普宣布这一决定后,Facebook股价盘后上涨4.3%至51.51美元。

路透数据显示,Facebook周三常规交易时段收低0.87美元至49.38美元,较2012年5月的上市价38美元上涨约30%,市值约为1,210亿美元。

标普宣布,12月20日还将纳入标普500指数成分股的公司包括Alliance Data Systems 和Mohawk Industries Inc ,同时将剔除Abercrombie & Fitch Co 、JDS Uniphase Corp 和Teradyne Inc 。

Facebook还将取代Williams Cos 成为标普100指数成分股,Williams仍为标普500指数成分股。(完)