道指和标普500指数在交投震荡中收升 苹果拉低Nasdaq

* 苹果全日走势挣扎,录得2008年来表现最差的一天

* Travelers将恢复股票回购,成为升幅最大的道指成份股

* 花旗因计划裁员而上涨,提振银行股

* 道指上升0.6%,标普500指数收高0.2%,Nasdaq指数下跌0.8%

路透纽约12月5日电---美国股市周三在交投震荡中多数收升,尽管美国市值最高企业苹果录得约四年来表现最差的一天.

今天出现奇怪的情况,苹果下跌一手造成Nasdaq 100指数.NDX录得1.1%跌幅,而苹果不是成份股的道琼工业指数则录得11月28日以来表现最好的一天.

苹果下跌,令公司市值蒸发近350亿美元,为该公司有历史以来单日最大市值损失.目前苹果市值5,068.5亿美元.

"今天的走势是受指数权重因素的影响,Nasdaq指数下跌归因于苹果下挫,"Wilmington Trust首席投资长Rex Macey说,"标普500指数上涨,因为苹果在该指数所占的权重不是那麽大,道指升幅更多,因为苹果不在其内."

大盘走势震荡,标普500指数跌至平盘下方,之後在1,400点反弹,这是过去两周被视为关键的支持点.投资人称美国总统奥巴马暗示可能就财政悬崖达成短期解决方案是股市反弹的催化剂.

保险商The Travelers Cos Inc (TRV.N)扬升4.9%,至74美元.该公司在道指成份股企业中录得最大百分比升幅.此前公司称计划恢复股票回购.该公司在评估超级风暴桑迪的风险敞口期间,暂停了回购计划.公司表示,初步预计桑迪造成税後净损失约6.5亿美元.

道琼工业指数.DJI收升82.71点,或0.64%,至13,034.49点;标准普尔500指数.SPX收高2.23点,或0.16%,至1,409.28点.Nasdaq指数.IXIC回落22.99点,或0.77%,至2,973.70点.

按市值排名美国最大的公司-苹果(AAPL.O)重挫6.4%,报538.79美元,该股在标普500指数和Nasdaq指数中都是权重股.苹果股价较9月底触及的历史低点回落了超过20%,令该股重回熊市区域.

分析师称,种种原因导致该股下跌.一些分析师称一份研究报告指苹果将在明年平板电脑领域失去份额.其他一些分析师指有报告称至少一家结算所提高了保证金要求.还有几位投资者称,2013年资本利得税率可能上涨,促使投资者在年底抛售.

花旗(C.N)劲升6.3%至36.46美元,领涨银行股,此前该行表示将裁员4%.标普金融股指数.GSPF攀升1.3%,美国银行触及52周高位10.55美元后略有回落,收盘报10.46美元,大涨5.7%.

华盛顿方面,奥巴马向一众公司高管表示,如果共和党承认有必要对美国富人加税,财政悬崖协议可能在一周左右达成.

最近股市难有斩获,因投资人担心财政悬崖-一系列自动增税和减支措施将在明年1月生效,这可能拖累美国经济明年重陷衰退.近期有关财政悬崖磋商一有风吹草动,股市都会有反应.

"奥巴马的讲话引发了很多乐观情绪,但市场越是相信这些讲话,如果过了截止日期而没有进展,我们就越有可能下跌."Macey表示.

在市场收盘後,美国财长盖特纳接受CNBC专访称,财政悬崖不确定性抑制了经济更强劲成长,如果对富人的税率不上调,就没有达成协议的可能.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)暴跌16%,报32.17美元,为标普500指数百分比跌幅最大成份股.该公司表示正在分别收购Plains Exploration & Production Co PXP.N和McMoRan Exploration Co MMR.N,交易总金额达90亿美元.

McMoRan Exploration暴涨87%,报15.82美元,Plains激升23.4%,报44.50美元.

纽约证交所近半数股票收高,Nasdaq市场有54%的股票收低.

成交高於近几个交易日,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量约为69.3亿股,高於64.8亿股的年内日平均成交量.(完)

