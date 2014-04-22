* 标普500和Nasdaq指数连涨第六日

* Netflix公布业绩后上扬；Facebook评级被上调后走高

* Allergan急升，因Ackman和Valeant出价收购该公司

* 道指上扬0.4%，标普500指数收涨0.41%，Nasdaq指数攀升0.97%

路透纽约4月22日 -美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。

Netflix Inc(NFLX.O)急升7%，报372.90美元，因该公司报告，订户数量强劲增长，暗示尽管近期市场担忧其估值过高，该股仍有上行的空间。今日上涨使其股价在3月急跌21%后，年内迄今转至平盘之上。

医疗保健类股.SPXHC上扬1%，为标普500指数10大类股中涨幅最大的板块。Allergan Inc(AGN.N)跳涨15.2%，报163.65美元，因维权投资人William Ackman与加拿大药商ValeantPharmaceuticalsInternational Inc(VRX.TO)联手出价收购该公司。美国上市的Valeant股价劲扬7.5%，报135.41美元。

为应对医疗保健支出减少，以及非专利药领域的竞争，诺华制药NOVN.VX与葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)达成两项累计价值逾200亿美元的互换资产交易，这也扶助支撑医疗保健分项指数的涨幅。美国上市的诺华制药(NVS.N)上扬1.3%，报85.56美元。葛兰素史克(GSK.N)急升4.1%，报55.30美元。

强于预期的企业获利近期提振股市，不过，业绩超预期的盛况主要得益于企业之前调降了预期。预计本季企业获利将增长1.1%，低于年初预计的增长6.5%。

“尽管股指接近历史高位，但市场之前对业绩期的预期并不高，”Wells Fargo PrivateBank的地区首席投资长MikeSerio表示。

“目前有部分企业的季报远胜预期，今天有几家企业公布非常强劲的业绩，加之制药行业的并购活动，至少短期内，人们非常看好美国股市。”

道指成份股Travelers Cos Inc(TRV.N)和联合技术(UTX.N)公布的业绩均胜预期，联合技术还上调了全年获利预估区间的低端。Travelers股价上扬0.6%，报86.89美元。联合技术上涨0.8%，报119.19美元。

麦当劳(MCD.N)报告季度获利和美国同店销售下降，股价回落0.4%，报99.32美元。

截至周二上午，已有20%的标普500指数成份股企业公布了业绩。根据路透提供的数据，其中63%的企业获利超过预期，与长期均值一致。在营收方面，有51%的企业营收超过预期，低于61%的长期均值。

道琼工业指数.DJI收高65.12点，或0.4%，至16,514.37点；标准普尔500指数.SPX收高7.66点，或0.41%，至1,879.55点；Nasdaq指数.IXIC上扬39.912点，或0.97%，至4,161.458点。

股市的另一个利好迹象是道指交通分项指数.DJT上扬0.6%，收在4月2日以来的首个纪录高位，受助于UnitedContinental Holdings (UAL.N)急升4.6%，和Alaska Air Group Inc(ALK.N)攀升1.3%。油价下跌2%推高这两支航空股。

Facebook Inc (FB.O)股价攀升2.9%，报63.03美元，扶助提振Nasdaq100指数.NDX和标普500指数。瑞士信贷将Facebook评级上调至“强于大盘”，因对该公司每位用户平均营收的长期预估被上调。

成交清单，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有57.1亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所上涨股和小跌股股数分别为2,226和811股，Nasdaq市场为1,900和727股。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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