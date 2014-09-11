美股标普500指数在能源股带动下反弹 道指下滑

路透纽约9月11日 - 美国股市周四回吐稍早的跌幅，标普500指数勉力小幅收涨，因油股跟随油价上涨，且金融股提供支撑。

标普能源指数.SPNY上涨0.1%，稍早一度下挫超过1%。艾克森美孚 (Exxon Mobil)收高0.2%，但在日内大部份时间下跌。

美国原油期货CLc1收升1.3%，布兰特原油基本持平。本月迄今，美国原油期价累计下跌约3%，而标普能源指数同期下挫3.8%。

“油价反弹相当强劲，肯定扶助了部份和油价相关的个股的表现，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

美股早盘受压，因最新一周美国初请失业金人数意外上升，为一周内出炉的第二份令人失望的就业市场报告。

股市稍作喘息，因投资者不确定，还有足够的刺激因素进一步推高股市，还是期待已久的修正可能即将来临。

Gluskin Sheff的David Rosenberg周四向路透表示，他认为美股进入了一段修正期，但大趋势仍为牛市。

标准普尔500指数上周五收在纪录高位，该指数在本年迄今录得8.1%的升幅。

金融股也扶助提振市场，摩根大通(JPM.N)上扬0.9%，美国银行(BAC.N)劲升1.3%，在标准普尔500指数中升幅居前。

“它们的估值仍然合理，一些投资者的忧虑是部份估值较高的股票在升息的环境下将会下跌，”Meckler说。

道琼工业指数.DJI收跌19.71点，或0.12%，至17,049.00点；标准普尔500指数.SPX收高1.76点，或0.09%，至1,997.45点；Nasdaq指数.IXIC收高5.284点，或0.12%，至4,591.806点。

在纽约证交所上市的个股中，最大百分比升幅的是Vail Resorts (MTN.N)，该股暴涨11.70%。百分比跌幅最大的是Brady (BRC.N)，该股急挫7.68%。

纽约证交所交投最活跃的个股包括美国银行、AK Steel (AKS.N)和Sprint(S.N)。AK Steel急升3.30%，报9.38美元；Sprint劲涨6.83%，报6.57美元。

在Nasdaq市场中，交投最活跃的企业包括苹果(AAPL.O)、Facebook (FB.O)和JDS UniphaseJDSU.O。苹果升0.4%，报101.43美元；Facebook涨0.6%，报77.92美元；JDS Uniphase暴涨10.3%，报13.36美元。

纽约证交所，上涨股与下跌股数量分别为1,720股和1,324股，比率为1.30:1；Nasdaq市场的上涨股与下跌股数量分别为1,576和1,110股，比率为1.42:1。

标普500指数成份股中，有16只触及52周新高，两只触及新低；Nasdaq综合指数中，有70只成份股触及新高，43只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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