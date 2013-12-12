标致董事会通过增资方案 东风与法国政府各持20%（更新版）

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
* 标致董事会批准有法国官方支持的东风汽车注资计画--消息人士
* 提议标致以折价40%发行股票--消息
* 标致希望能够在1月至2月完成交易--消息
路透伦敦12月11日（记者 Sophie Sassard） - 据消息人士透露，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的董事会通过一项与中国东风汽车(0489.HK)结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权，但仍为少数股权股东。
要求匿名的消息人士周三表示，董事会同意就增发35亿欧元(48亿美元)股票进行最终谈判，东风汽车和法国政府将各持20%的股份。
消息人士称，这次增发股票的定价可能每股不到7欧元，东风给出的参考价最低可能达到6.85欧元。标致的股票周三收盘报11.50美元。
标致的发言人拒绝就这次结盟协商置评。路透在下班时间无法联系上东风的高层人员置评。法国政府也拒绝提供评论。
消息人士称，东风和标致已经进行了数月的磋商，希望把合作扩展至亚洲其他国家。
英国金融时报报导称，在进军东南亚新的市场时，标致将向东风转移部分技术。
该消息人士称，标致董事会周二通过的大幅折价价格，折射出状况恶化以及汇率带来的困境。此前该公司计划今年将烧钱速度降低一半，至15亿欧元。
根据协议草案，在对东风和法国政府定向增发、以及向现有股东发行认股权后，东风和法国政府将各持有约20%的股份。
消息人士称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。
对于持股7%的通用汽车，或其他拒绝认购新股的老股东，稀释的影响会更大。消息人士表示，标致希望在1月或2月完成交易。
标致上周任命前雷诺汽车的二号人物Carlos Tavares担任该公司的新首席执行官，这将有助于获得东风的增资。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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