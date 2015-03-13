中国玉兔号月球车发现月球分层结构

路透佛罗里达卡纳维拉尔角3月12日（记者 Irene Klotz） - 科学家们周四称，中国玉兔号月球车的雷达数据显示，月球表面以下至少有九层，其历史比之前想象的要复杂许多。

研究人员猜测，月球表面分层的原因是月球土壤中夹杂着古老的熔岩。月球表层也被称为风化层，由岩石风化而成。

中国嫦娥三号探测器于2013年12月登月，并派出玉兔号月球车对着陆点附近区域进行独立研究。

玉兔号在月球表面前进了114米后停在了一个相对较新的火山口附近，该地区被称为Mare Imbrium，位于登月地点的西南方向。

中国地质大学（武汉）教授肖龙在本周的《科学》（Science）期刊发表文章称，与美国国家航空航天局阿波罗登月地点以及前苏联登月地点相比，Imbrium东北地区的历史更年轻，表面结构复杂。

玉兔号的雷达探测了月球表面以下400米深度的五个明显的熔岩层。

“地质历史比我们想象的更为复杂，”科学家们写道。“很可能是更多的火山爆发在盆地里形成了更深的沉积层。”

肖龙在邮件中称：“阿波罗登月活动对月球风化层的钻探深度只有3米。分层结构告诉我们，晚期的火山活动呈现出不同的形式。这（还）意味着不稳定的挥发性物质在月球热历史中扮演了重要角色。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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