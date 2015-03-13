中国玉兔号月球车发现月球分层结构

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达卡纳维拉尔角3月12日 - 科学家们周四称，中国玉兔号月球车的雷达数据显示，月球表面以下至少有九层，其历史比之前想象的要复杂许多。
研究人员猜测，月球表面分层的原因是月球土壤中夹杂着古老的熔岩。月球表层也被称为风化层，由岩石风化而成。
中国嫦娥三号探测器于2013年12月登月，并派出玉兔号月球车对着陆点附近区域进行独立研究。
玉兔号在月球表面前进了114米后停在了一个相对较新的火山口附近，该地区被称为Mare Imbrium，位于登月地点的西南方向。
中国地质大学（武汉）教授肖龙在本周的《科学》（Science）期刊发表文章称，与美国国家航空航天局阿波罗登月地点以及前苏联登月地点相比，Imbrium东北地区的历史更年轻，表面结构复杂。
玉兔号的雷达探测了月球表面以下400米的深度的五个明显的熔岩层。
“地质历史比我们想象的更为复杂，”科学家们写道。“很可能是更多的火山爆发在盆地里形成了更深的沉积层。”
肖龙在邮件中称：“阿波罗登月活动对月球风化层的钻探深度只有3米。分层结构告诉我们，晚期的火山活动呈现出不同的形式。这（还）意味着不稳定的挥发性物质在月球热历史中扮演了重要角色。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-