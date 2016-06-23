人类前往火星至少还需要15年--欧洲航天局负责人

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Maria Sheahan/Ashutosh Pandey

路透德国达姆施塔特6月22日 - 欧洲航天局负责人韦尔纳（Jan Woerner）指出，发展火星旅行的技术还需要至少15年，有关火星旅行可能更早实现的提法使人怀疑。

“如果资金足够多，也许能快一些，但现在的资金已经没有阿波罗计划时那么多了，”韦尔纳说道，阿波罗计划美国实现人类首次登月的项目。

韦尔纳指出，人类在月球上永久定居、能够用3D打印机将月球岩石转化为两年火星之旅的必要物品，将是迈向火星之旅的重要一步。

美国国家航空航天局（NASA）期待本世纪30年中期将宇航员送入火星；电动汽车特斯拉负责人马斯克表示，他计划最早在2018年将无人驾驶的航天器送入火星，在2030年以前让人类登上火星。

韦尔纳称这需要更长时间。

韦尔纳希望在月球建立一些研究实验室，他将其称为“月球村”，在国际空间站寿终正寝时由“月球村”来替代，并测试火星之旅所需的技术。