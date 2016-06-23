人类前往火星至少还需要15年--欧洲航天局负责人

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Maria Sheahan/Ashutosh Pandey
路透德国达姆施塔特6月22日 - 欧洲航天局负责人韦尔纳（Jan Woerner）指出，发展火星旅行的技术还需要至少15年，有关火星旅行可能更早实现的提法使人怀疑。
“如果资金足够多，也许能快一些，但现在的资金已经没有阿波罗计划时那么多了，”韦尔纳说道，阿波罗计划美国实现人类首次登月的项目。
韦尔纳指出，人类在月球上永久定居、能够用3D打印机将月球岩石转化为两年火星之旅的必要物品，将是迈向火星之旅的重要一步。
美国国家航空航天局（NASA）期待本世纪30年中期将宇航员送入火星；电动汽车特斯拉负责人马斯克表示，他计划最早在2018年将无人驾驶的航天器送入火星，在2030年以前让人类登上火星。
韦尔纳称这需要更长时间。
韦尔纳希望在月球建立一些研究实验室，他将其称为“月球村”，在国际空间站寿终正寝时由“月球村”来替代，并测试火星之旅所需的技术。
他在接受采访时表示，这可以由全世界的民间和公共部门提供资金并运营。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
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