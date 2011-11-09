巨型小行星将与地球近距离接触

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角11月4日电（记者 Irene Klotz）---美国天文学家称，一颗巨型小行星将於周二靠近地球，届时其与地球距离将小於其与月球的距离，给科学家们提供一个难得机会，可以不用花费大量时间与金钱发送探测器，而直接进行研究。

这颗命名为Asteroid 2005 YU 55的小行星飞近地球的时间，为美国东部时间周二下午6:28（GMT时间2328 ），离地球高度为323,469千米。

美国国家科学基金会项目负责人、天文学家费希尔（Scott Fisher）周四在与记者网络聊天中说："这是自1976年来，这麽大体积的天体首次飞离地球这麽近。它给我们一个巨大的、难得的机会去研究这样一个近地天体。"

美国宇航局（NASA）加州帕萨迪纳喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）科学家约曼斯（Don Yeomans）称，这颗小行星直径约400米，其轨道和位置久为人知。

约曼斯说："这颗天体不可能与地球或者月球相撞。"

届时这颗小行星将在北半球可见，预计会有大量业余爱好者和专业天文学家追踪其轨迹。不过，肉眼可能看不清楚，同时因移动太快，哈勃太空望远镜也将捕捉不到。

约曼斯称："最好的观测时间将是11月8日黄昏，在美国东海岸。即使在离地球最近的时候，也将非常模糊。要在它飞行时真正捕捉到它，你将需要一个适当的望远镜。"

科学家估计，该小行星可能已光临地球数千年，但是由於地球引力可能改变其轨道，无法准确判断它在当前轨道运行了多久。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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