小行星2032年撞击地球几率微乎其微

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迈阿密10月18日 - 美国宇航局称，一颗新发现的小行星近日就天文学含义而言曾“接近”地球，并可能在2032年重又接近地球，但届时撞击地球的几率微乎其微。
据称，这颗行星代号为2013 TV135，本周三曾距离地球不到670万公里。
这颗行星是乌克兰天文学家10月8日才发现的，因此天文学家迄今仅获得约一周的观测数据，但认为基于其轨道，到2032年将再次“接近”地球。
据天文学家推算，该行星届时撞击地球的几率仅为63000分之一。
美国宇航局表示，随着未来数月的进一步观测，科学家也许能更好地计算该行星轨道，与地球相撞的风险值可能降低甚至完全排除。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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