小行星2032年撞击地球几率微乎其微

路透迈阿密10月18日 - 美国宇航局称，一颗新发现的小行星近日就天文学含义而言曾“接近”地球，并可能在2032年重又接近地球，但届时撞击地球的几率微乎其微。

据称，这颗行星代号为2013 TV135，本周三曾距离地球不到670万公里。

这颗行星是乌克兰天文学家10月8日才发现的，因此天文学家迄今仅获得约一周的观测数据，但认为基于其轨道，到2032年将再次“接近”地球。

据天文学家推算，该行星届时撞击地球的几率仅为63000分之一。

美国宇航局表示，随着未来数月的进一步观测，科学家也许能更好地计算该行星轨道，与地球相撞的风险值可能降低甚至完全排除。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。