六尾小行星惊呆天文学家

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透佛罗里达州11月7日（记者 Irene Klotz） -科学家周四称，天文学家通过哈勃太空望远镜发现了一颗奇特的小行星，这颗小行星拖着六个与彗尾相似的、尘埃组成的尾巴，看起来就像一个车轮上的轮辐。
加州大学天文学家朱维特（David Jewitt）在声明中说：“我们看到的时候，简直目瞪口呆。难以相信这是一颗小行星。”
小行星通常没有尾巴。
最初在8月时，通过Pan-STARRS 1望远镜观察到这颗代号为“P/2013 P5”的小行星以模糊光点的形式出现。
9月时，天文学家通过哈勃望远镜锁定了这颗位于火星和木星之间主要小行星带的小行星。
这颗小行星不仅有六个尾巴，而且后续观察发现它的形状发生了改变。
科学家认为，可能是来自太阳光子的压力导致小行星加速旋转，行星表面遭破坏。
相关科研结果刊登在了本周的《天文物理期刊通讯》上。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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