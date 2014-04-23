小行星撞地球几率超出预期--研究

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角4月22日（记者 Irene Klotz） -非营利组织“B612基金会”周二称，威力足以摧毁城市的小行星撞地球事件发生的几率高于科学家原先预期。

全面禁止核试验条约组织采集的数据显示，监测核武爆炸的全球网络在2000-2013年侦测到26次小行星在地球大气层爆炸。

这其中包括2013年2月15日俄罗斯车里雅宾斯克（Chelyabinsk）发生的陨石撞击事件，当时飞溅的玻璃和瓦砾造成超过1,000人受伤。

前宇航员Ed Lu说：“有一种常见误解，认为小行星撞击是非常罕见的，这种看法是错误的。”他如今是B612基金会的负责人。

该基金会周二发布解说小行星撞地球的视频（b612foundation.org/），旨在提高公众对小行星威胁的认识。

Lu在新闻发布会上称，不到美式足球场一半大的小行星，就有可能将城市夷为平地。

美国宇航局已经成立了一个追踪直径0.65英里（1公里）以上小行星的项目。这样大小的物体相当于一座小山，若撞击地球，会产生全球性后果。

约6,500万年前，曾有一个直径6英里（10公里）左右的小行星撞击地球，引发了气候变化，学术界普遍认为这导致了恐龙和当时地球上的多数生物灭亡。

Lu说：“车里雅宾斯克事件告诉我们，就算直径仅有20米的小行星都能产生严重后果。”

有预测认为每100年左右发生一次威力足以摧毁城市的小行星撞地球事件，但这种预测缺乏确凿论据。

B612希望能借助名为“哨兵”（Sentinel）的红外线太空望远镜来侦测地球附近可能具危险性的小行星。“哨兵”造价约2.5亿美元，经费通过民间筹集，目标是在2018年启用。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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