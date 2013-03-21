如何应对飞向地球的小行星？ NASA给出建议：祈祷

图为2013年2月8日路透从NASA获得的电脑演示模型图片。 REUTERS/NASA/Handout

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角3月19日(记者 Irene Klotz) - 关于如何应对飞向纽约市的大型小行星，美国航空航天局(NASA)局长查尔斯·博尔登(Charles Bolden)给出建议：祈祷。

博尔登周二在美国众议院科学委员会听证会上对议员表示，对于未知小行星和流星或许会撞上地球这件事，美国或者任何相关者此时能做的只有祈祷。

一颗直径约为55英尺(17米)的小行星2月15日袭击俄罗斯车里雅宾斯克(Chelyabinsk)，产生的冲击波令建筑物及门窗受损。有超过1,500人受伤。

当天晚些时候，一颗去年发现的体积更大的小行星在距地球27,681公里处经过，比环绕地球的电视和气象卫星距离还要近。

德克萨斯民主党议员约翰逊(Eddie Bernice Johnson)表示：“这些事件说明，我们生活在一个活跃的太阳系，一些潜在的危险天体以令人诧异的频率从我们身边经过。”

德克萨斯共和党议员史密斯(Lamar Smith)表示：“我们应该庆幸，上月发生的事只是巧合，而不是灾难。”

NASA已发现并正追踪大约95%的地球附近的大型天体，他们的直径大于或等于1公里。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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