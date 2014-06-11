莎拉·布莱曼计划太空之旅 拟于2015年飞往国际空间站

美国佛罗里达州卡纳维拉尔角6月10日（记者 Irene Klotz） - 太空探险公司Space Adventures周二称，英国歌手莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）计划今年开始接受训练，为2015年的国际空间站之旅做准备。

该公司总裁Tom Shelley称，布莱曼为期10天的国际空间站之旅费用约为5,200万美元。

“她（布莱曼）在做绝对百分之百的准备，”Shelley在国家太空俱乐部佛罗里达委员会会议上说。“她目前正在整理此行的计划。”

Shelley称，布莱曼的训练最早将在今年秋季开始。根据计划，布莱曼将于2015年9月搭乘“联盟号”宇宙飞船前往国际空间站，届时她将成为登上国际空间站的第八位私人游客。

Shelley还称，布莱曼计划成为首位在太空开唱的专业歌手。

布莱曼曾在2012年表示将会前往国际空间站旅游，但这次之前她的计划一直没有得到证实。

迄今为止，Space Adventures已经安排了九次前往国际空间站的私人旅行。微软联合创始人查尔斯·西蒙尼（Charles Simonyi）曾两次前往国际空间站。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。