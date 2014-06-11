莎拉·布莱曼计划太空之旅，拟于2015年飞往国际空间站

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州卡纳维拉尔角6月10日 - 太空探险公司Space Adventures周二称，英国歌手莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）计划今年开始接受训练，为2015年的国际空间站之旅做准备。
该公司总裁Tom Shelley称，布莱曼为期10天的国际空间站之旅费用约为5,200万美元。
“她（布莱曼）在做绝对百分之百的准备，”Shelley在国家太空俱乐部佛罗里达委员会会议上说。“她目前正在整理此行的计划。”
Shelley称，布莱曼的训练最早将在今年秋季开始。根据计划，布莱曼将于2015年9月搭乘“联盟号”宇宙飞船前往国际空间站，届时她将成为登上国际空间站的第八位私人游客。
Shelley还称，布莱曼计划成为首位在太空开唱的专业歌手。
布莱曼曾在2012年表示将会前往国际空间站旅游，但这次之前她的计划一直没有得到证实。
迄今为止，Space Adventures已经安排了九次前往国际空间站的私人旅行。微软联合创始人查尔斯·西蒙尼（Charles Simonyi）曾两次前往国际空间站。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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