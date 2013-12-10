中巴资源一号03卫星发射失利

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透巴西利亚12月9日 - 巴西科学部称，该国与中国合作研制的资源一号03卫星发射后未能进入预定轨道，可能已坠落回地球。
资源一号03星是中国与巴西合作研制的用于监测巴西土地利用情况的第四枚卫星。
巴西太空项目的目的是减少对美欧太空设备和发射载具的依赖，同时拓展本国的航空工业。巴西目前是全球第三大商用飞机生产国。
巴西科学部发表声明称，资源一号03星周一在中国太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭发射升空。
“火箭在飞行过程中发生故障，卫星未能进入预定轨道。初步评估显示，资源一号03星已返回地球，”声明称。
该部称，故障原因正在调查中，该国与中国已同意加快发射资源一号04星的计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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