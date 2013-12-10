中巴资源一号03卫星发射失利

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚12月9日 - 巴西科学部称，该国与中国合作研制的资源一号03卫星发射后未能进入预定轨道，可能已坠落回地球。
资源一号03星是中国与巴西合作研制的用于监测巴西土地利用情况的第四枚卫星。
巴西太空项目的目的是减少对美欧太空设备和发射载具的依赖，同时拓展本国的航空工业。巴西目前是全球第三大商用飞机生产国。
巴西科学部发表声明称，资源一号03星周一在中国太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭发射升空。
“火箭在飞行过程中发生故障，卫星未能进入预定轨道。初步评估显示，资源一号03星已返回地球，”声明称。
该部称，故障原因正在调查中，该国与中国已同意加快发射资源一号04星的计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选