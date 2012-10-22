（更正）科学家发现一颗大过地球的钻石行星

（更正：因译文及英文原文出现错误，第四段更正为“研究团队发现其半径是地球的两倍，质量比後者大八倍。该星球的表面温度极高，可以达到2,148摄氏度。”）

路透伦敦10月11日电(记者 Chris Wickham)---忘掉那颗比里兹大饭店（Ritz）还大的钻石吧！现在这颗比地球还大。

天文学家发现了一颗大小是地球两倍、基本由钻石组成的行星。它正围绕一颗肉眼可见的恒星旋转。

这颗被命名为“55 Cancri e”的行星围绕巨蟹座内的一颗类日恒星运行，其移动速度之快使一年仅有18小时。

研究团队发现其半径是地球的两倍，质量比後者大八倍。该星球的表面温度极高，可以达到2,148摄氏度。

耶鲁大学研究人员Nikku Madhusudhan表示：“这颗行星的表面很可能覆盖着石墨和钻石，而不是水和花岗岩。”

他们的研究成果预计将发表在《天体物理杂志通讯》(Astrophysical Journal Letters)上。

研究估计，这颗行星至少有三分之一的重量可能是钻石。

科学家之前也曾发现钻石行星，但这是人们首次发现一颗围绕类日恒星运行的钻石行星，且研究如此细致。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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