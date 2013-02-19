疑似希格斯玻色子研究预示宇宙寿命或有限

路透波士顿2月18日(记者 Irene Klotz) - 美国科学家周一表示，科学家们还在整理去年关于疑似希格斯玻色子(Higgs boson)的发现细节，但似乎宇宙的未来并不美好。

美国伊利诺伊州巴达维亚的费米国家加速器实验室（Fermi National Accelerator Laboratory)的理论物理学家Joseph Lykken表示：“如果你运用所有我们目前知道的物理知识，并进行直白的计算，会发现这是个坏消息。”

Lykken表示：“情况可能是，我们生活的宇宙在本质上是不稳定的，在数十亿年后的某一时点，一切都将归于消失。”他还是欧洲大型强子对撞机(Large Hadron Collider,简称LHC)的研究人员。LHC是世界体积最大、能量最高的粒子加速器。

物理学家们去年宣布，他们发现了疑似亚原子粒子希格斯玻色子的粒子。希格斯玻色子被认为是物质的质量之源。

关于这一粒子的研究工作还在继续。

如果它获得证实是希格斯玻色子，该发现将有助于解决一个重要谜题，即宇宙在大约137亿年前是如何出现的，或许也会解决宇宙会如何终结这个谜题。

Lykken表示：“该研究说明，数百亿年后会有一场大灾难。”

“一个你或许认为是另一世界的萌芽将会在某地出现，随后延伸扩展并摧毁我们。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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