科学家首次发现太阳系外类似地球行星

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透美国佛州卡纳维拉尔角10月30日（记者 Irene Klotz） -科学家首次发现太阳系外存在不但大小与地球类似，而且铁石构成与地球也别无二致的类地行星。这是人类在探索另一个宜居世界的道路上迈出的重要一步。
这颗被命名为Kepler-78b的行星围绕天鹅座中一颗比太阳略小的恒星公转，距地球约400光年。
科学家去年使用美国国家航空航天局（NASA）的开普勒天文望远镜发现了这款行星。该望远镜利用行星绕到恒星前方时挡住部分光线来探测行星的存在。
这种探测方式不但发现Kepler-78b相对较小，直径仅比地球直径长20%，而且它实际上几乎是围绕恒星的表面运行。
尽管该行星的疑似液态表面和炽热的温度不适合生命存在，两支独立天文学家团队仍趁机探测了Kepler-78b的密度。
他们本周在《自然》杂志上发表的两篇论文中表示，不仅成功探测了该行星的引力，而且得出结论：Kepler-78b的密度与地球相仿。这暗示这颗行星也是主要由岩石和铁构成。
Kepler-78b是最近人类发现的公转轨道很接近恒星表面的十多颗小行星之一。Kepler-78b公转一周仅需要8.5小时。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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