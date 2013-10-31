科学家首次发现太阳系外类似地球行星

(本文由路透中文网编译提供)

路透美国佛州卡纳维拉尔角10月30日 - 科学家首次发现太阳系外存在不但大小与地球类似，而且铁石构成与地球也别无二致的类地行星。这是人类在探索另一个宜居世界的道路上迈出的重要一步。

这颗被命名为Kepler-78b的行星围绕天鹅座中一颗比太阳略小的恒星公转，距地球约400光年。

科学家去年使用美国国家航空航天局（NASA）的开普勒天文望远镜发现了这款行星。该望远镜利用行星绕到恒星前方时挡住部分光线来探测行星的存在。

这种探测方式不但发现Kepler-78b相对较小，直径仅比地球直径长20%，而且它实际上几乎是围绕恒星的表面运行。

尽管该行星的疑似液态表面和炽热的温度不适合生命存在，两支独立天文学家团队仍趁机探测了Kepler-78b的密度。

他们本周在《自然》杂志上发表的两篇论文中表示，不仅成功探测了该行星的引力，而且得出结论：Kepler-78b的密度与地球相仿。这暗示这颗行星也是主要由岩石和铁构成。

Kepler-78b是最近人类发现的公转轨道很接近恒星表面的十多颗小行星之一。Kepler-78b公转一周仅需要8.5小时。（完）