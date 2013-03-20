美国又一枚导弹预警卫星升空

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透佛罗里达州卡纳维拉尔角3月19日 - 周二一枚无人“Atlas 5”火箭从美国卡纳维拉尔角空军基地升空，将又一枚导弹预警卫星送入轨道。
美国空军太空司令部司令谢尔顿（William Shelton）周二在国会听证会上称：“导弹尾端的红外（辐射），我们能够探测到。”
“我们能告诉你是什么类型的导弹、目的地是哪里，会影响到哪些地方。”
美国国防部长哈格尔上周五称，五角大楼将在阿拉斯加新增部署14个导弹拦截系统，防范来自朝鲜和伊朗的威胁。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。