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时事要闻 | 2013年 3月 20日 星期三 10:03 BJT

美国又一枚导弹预警卫星升空

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角3月19日 - 周二一枚无人“Atlas 5”火箭从美国卡纳维拉尔角空军基地升空，将又一枚导弹预警卫星送入轨道。

美国空军太空司令部司令谢尔顿（William Shelton）周二在国会听证会上称：“导弹尾端的红外（辐射），我们能够探测到。”

“我们能告诉你是什么类型的导弹、目的地是哪里，会影响到哪些地方。”

美国国防部长哈格尔上周五称，五角大楼将在阿拉斯加新增部署14个导弹拦截系统，防范来自朝鲜和伊朗的威胁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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