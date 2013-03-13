科学家称火星存在构成生命的元素

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角3月12日（记者 Irene Klotz） - 美国宇航局（NASA）的“好奇”号火星车登陆火星进行七个月探测后，科学家从其取回的岩石样本中发现了构成生命的元素。

科学家周二在NASA总部召开新闻发布会时称，他们对“好奇”号从着陆地盖尔陨石坑（Gale Crater）一处古老且曾受水侵的岩石钻探取来的粉末进行分析，发现了对形成生命至关重要的粘土、硫酸盐和其他矿物质。

“好奇”号项目的首席科学家John Grotzinger称，曾经流经这一名为“黄刀湾”（Yellowknife Bay）区域的水或许可以饮用。

分析并未证实火星存在形成类似地球生命必须的有机物。但科学家表示，在剩下逾17个月的探测期内，他们希望进一步探索这个问题。

耗资25亿美元的“好奇”号项目旨在探测火星是否存在有机物。

“好奇”号于去年8月6日在盖尔陨石坑着陆，开始了在火星为期两年的探测任务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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