火星夏季有盐水流动 可能存在生命--科学家

NASA公布的火星轨道探测器2011年1月14日拍到的图片，显示山谷表面存在众多1米至10米宽的狭窄渠道。 REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona/Handout

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角9月28日（记者 Irene Klotz） - 科学家对美国火星勘测轨道飞行器获取的数据进行分析后周一宣布，火星上在夏季月份有盐水流动。这表明火星上可能存在生命。

“这表明火星上可能会有生命，”美国航天局（NASA）副局长约翰·格伦斯菲尔德（John Grunsfeld）谈及发布在《Nature Geoscience》期刊上的该研究时对记者说。

“火星并不像我们过去想象的那样是干旱荒芜的星球。某些情况下，在火星上发现了液态水，”NASA行星科学部门主任吉姆·格林（Jim Green）说。

但NASA不会匆忙开始在新发现的火星盐水分布区寻找生命迹象。

科学家开发了一种分析火星勘测轨道飞行器从火星表面获取的化学地图的新技术，从而发现了火星上存在液态水。

他们在火星赤道地区崖壁上形成的狭窄渠道中发现了可溶性盐类的化学印记图谱。

研究报告称，这种季节性斜坡纹线（RSL）在火星温暖的夏季月份出现，温度下降时就消失了。水合矿物的化学印记图谱也是这样的。

科学家怀疑，这种季节性斜坡纹线是由流动的水造成的，但之前一直无法进行测量。（完）