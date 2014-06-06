研究：行星撞地球 撞出了月球

路透6月5日（记者 Irene Klotz） - 最新研究发现，40多年前“阿波罗号”飞船宇航员从月球带回的月岩表明，可能是一颗火星大小的行星与地球相撞，由此形成了月球。

德国科学家采用一种新技术，发现地球岩石与月球岩石的些微化学差异。科学家称，还需要进一步研究，才能证实是否由于45亿年前另一天体与地球共同作用，导致了月球的形成。

科学家认为，当初火星大小的天体“Theia”撞击地球，碎片云进入太空，便形成了月球。

太阳系不同行星的化学构造有细微差异，科学家认为月岩可能有另一撞击地球的天体的化学特征。

但目前为止，证据并不确凿。科隆大学的科学家赫瓦兹（DanielHerwartz）在给路透的电子邮件中说：“我们开发了一种新技术，可以实现氧同位素与其他痕量气体的完美分离。”

赫瓦兹是此项研究报告的主要作者，他说：“差异很小，难以察觉，但的确存在。”

此项研究报告刊登在本周的《科学》（Science）杂志。科学家称，研究结果表明月球的组成一半是地球的特征，一半是Theia的特征，但这点仍需进一步研究加以证实。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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