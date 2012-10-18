科学家发现一颗距太阳系最近的行星

路透伦敦10月17日电(记者 Chris Wickham)---天文学家发现了一颗新行星，也是迄今距太阳系最近的行星，距离大约为4光年。

研究人员称，因其与它的太阳距离过近而无法支持生命系统，估计其表面温度为1,200摄氏度。但之前的研究表明，当一颗行星围绕着一颗太阳旋转时，通常在该系统中还存在其他行星。

瑞士日内瓦天文台的Stephane Udry和Xavier Dumusque在《科学》杂志上宣布了这一消息。这颗新发现的行星与地球的大小相近，围绕着半人马座阿尔法星内的一颗太阳旋转。

Udry表示：“这是个具有里程碑意义的发现，因为其质量很轻且是我们最近的邻居。”

加利福利亚大学天文学家Greg Laughlin在发表对该发现的看法时表示：“这是我们的後院，所以发现行星在那里形成非常棒。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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