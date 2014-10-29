美国向国际空间站运送物资的火箭发生爆炸

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月28日 - 美国轨道科学公司 周二向国际空间站发射“天鹅座”飞船，但搭载飞船的“安塔瑞斯”号火箭在起飞后几秒钟发生爆炸。这是美国航空航天局（NASA）交由私营企业向国际空间站运送物资以来的首次事故，官员称没人受伤。

美东时间下午6:22（2222 GMT），该运载火箭在沃罗普飞行研究所（Wallops Flight Facility）位于海边的发射台点火升空，随后爆炸。该火箭由轨道科学公司制造并负责发射。

NASA任务发言人Dan Huot称，目前尚不知道事故原因。

Huot称，没有接到附近有任何人员的报告。阿可麦克县警长发言人补充说：“据我们所知，所有人员都没事，都很好。”

轨道科学公司在声明中称：“我们证实所有人员都没事，没人在今天的行动中受伤。”

NASA发射控制称，损失似乎局限于发射设施和火箭。在之前四次任务中，“安塔瑞斯”号火箭均发射成功。（完）