美国向国际空间站运送物资的火箭发生爆炸

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月28日 - 美国轨道科学公司 周二向国际空间站发射“天鹅座”飞船，但搭载飞船的“安塔瑞斯”号火箭在起飞后几秒钟发生爆炸。这是美国航空航天局（NASA）交由私营企业向国际空间站运送物资以来的首次事故，官员称没人受伤。
美东时间下午6:22（2222 GMT），该运载火箭在沃罗普飞行研究所（Wallops Flight Facility）位于海边的发射台点火升空，随后爆炸。该火箭由轨道科学公司制造并负责发射。
NASA任务发言人Dan Huot称，目前尚不知道事故原因。
Huot称，没有接到附近有任何人员的报告。阿可麦克县警长发言人补充说：“据我们所知，所有人员都没事，都很好。”
轨道科学公司在声明中称：“我们证实所有人员都没事，没人在今天的行动中受伤。”
NASA发射控制称，损失似乎局限于发射设施和火箭。在之前四次任务中，“安塔瑞斯”号火箭均发射成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)