欧洲一卫星坠入地球大气层焚毁 残骸或落至大西洋

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透佛罗里达州CAPE CANAVERAL 11月11日（记者 Irene Klotz） -官员周一称，重达一吨的欧洲“重力场和稳态海洋环流探测”卫星（GOCE）已坠入地球大气层焚毁，残骸最有可能坠落在大西洋南部地区。
欧洲空间局（ESA）称，地面追踪站与GOCE最后一次联系的时间是美东时间周日下午5:42（2242GMT），当时该卫星在南极洲上空120公里处飞行。
根据电脑模型，官员认为在美东时间周日下午7:16前，GOCE撞击到福克兰群岛（FalklandIslands）附近距地球表面约80公里的大气层上端。
“这会令大西洋最南端地带成为任何可能的GOCE残骸的主要坠落区，”欧洲空间局在其网站发布状态报告称。“目前尚没有残骸造成财物损失的报告。”
大约有25%的GOCE残骸预计能保留重返地球。
GOCE于2009年发射升空，用于收集地球重力变化数据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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