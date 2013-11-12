欧洲一卫星坠入地球大气层焚毁 残骸或落至大西洋

路透佛罗里达州CAPE CANAVERAL 11月11日 - 官员周一称，重达一吨的欧洲“重力场和稳态海洋环流探测”卫星（GOCE）已坠入地球大气层焚毁，残骸最有可能坠落在大西洋南部地区。

欧洲太空总署(ESA)称，地面追踪站与GOCE最后一次联系的时间是美东时间周日下午5:42（2242 GMT），当时该卫星在南极洲上空120公里处飞行。

根据电脑模型，官员认为在美东时间周日下午7:16前，GOCE撞击到福克兰群岛（Falkland Islands）附近距地球表面约80公里的大气层上端。

“这会令大西洋最南端地带成为任何可能的GOCE残骸的主要坠落区，”ESA在其网站发布状态报告称。“目前尚没有残骸造成财物损失的报告。”

大约有25%的GOCE残骸预计能保留重返地球。

GOCE于2009年发射升空，用于收集地球重力变化数据。（完）