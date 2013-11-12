欧洲一卫星坠入地球大气层焚毁 残骸或落至大西洋

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透佛罗里达州CAPE CANAVERAL 11月11日 - 官员周一称，重达一吨的欧洲“重力场和稳态海洋环流探测”卫星（GOCE）已坠入地球大气层焚毁，残骸最有可能坠落在大西洋南部地区。
欧洲太空总署(ESA)称，地面追踪站与GOCE最后一次联系的时间是美东时间周日下午5:42（2242 GMT），当时该卫星在南极洲上空120公里处飞行。
根据电脑模型，官员认为在美东时间周日下午7:16前，GOCE撞击到福克兰群岛（Falkland Islands）附近距地球表面约80公里的大气层上端。
“这会令大西洋最南端地带成为任何可能的GOCE残骸的主要坠落区，”ESA在其网站发布状态报告称。“目前尚没有残骸造成财物损失的报告。”
大约有25%的GOCE残骸预计能保留重返地球。
GOCE于2009年发射升空，用于收集地球重力变化数据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。