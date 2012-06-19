神舟九号与天宫一号周一成功对接

神舟九号与天宫一号於北京时间周一约14时成功进行载人交会对接，成为中国宇航史上新的里程碑。中国与美国和俄罗斯在太空领域仍存在差距，天宫一号是试验性空间站，并非真正的空间站，不过此次对接任务显示了中国在太空领域取得的进展。