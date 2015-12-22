SpaceX成功发射并回收火箭 创造航天飞行新历史

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透佛罗里达州卡纳维拉尔角12月21日 （记者 Joe Skipper） - SpaceX猎鹰9号火箭周一在佛罗里达州发射升空，10分钟后一级火箭成功着陆回收，载有通信卫星的二级火箭则继续运行。此举创造了航天飞行的新历史。
此次成功的发射任务耗时略多于30分钟，标志着马斯克创立的SpaceX具备了回收火箭的关键能力。猎鹰9号的二级火箭运载了ORBCOMM Inc(ORBC.O)的11颗卫星。
这是SpaceX 6月发射一枚猎鹰9号火箭失败后的首次发射。6月发射的火箭爆炸，毁掉了为国际空间站提供补给的货舱。
升级后的猎鹰9号火箭有23层楼高，于美国东部时间8:29 p.m（北京时间 0929）从卡纳维拉尔角空军基地升空。10分钟后，拥有九部引擎的一级火箭返回至发射台以南约六英里的一处着陆地点。二级火箭继续运载卫星至预定轨道。
马斯克称，能够回收火箭进行翻新和再次发射，将大幅削减SpaceX的运营成本。新兴的私人航天发射产业竞争激烈。
“欢迎回来，小家伙！”马斯克在Twitter上发言庆贺。
亚马逊(AMZN.O)首席执行官杰夫·贝佐斯创立的太空初创企业Blue Origin则于上月成功进行了类似的火箭回收测试。贝佐斯在Twitter上对马斯克表示祝贺：“欢迎加入（火箭回收）俱乐部！”
而SpaceX的此次成功是正式的商业发射中第一次完成火箭回收壮举。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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