SpaceX再次发射猎鹰9号火箭 但未能实现海上回收

(本文由路透中文网编译提供)

路透加利福尼亚范登堡空军基地1月17日 - 官员们称，SpaceX周日从加州发射猎鹰9号火箭，将一枚气候监测卫星送入轨道，但未能成功利用海上平台对火箭进行回收。

SpaceX创始人兼首席执行官马斯克在Twitter上表示，一级火箭回到了太平洋上的平台，但火箭的着陆支架未能锁定位置。

“火箭着陆后倾覆了，”马斯克称。

太平洋标准时间上午10时42分（1842 GMT），这艘22层楼高的火箭在浓雾中从位于加州中部海岸的范登堡空军基地发射升空。

若能成功在海上着陆回收，这将成为SpaceX第二次里程碑式的火箭回收壮举。SpaceX去年12月在佛罗里达州成功发射并回收火箭，迈出了马斯克开发廉价、可回收使用火箭计划的重大一步。

SpaceX 2015年稍早的两次海上火箭回收尝试也未成功。一旦获得海上回收火箭的能力，SpaceX将在回收执行更苛刻任务的火箭时具备灵活性，譬如在发射重型卫星而助推器剩余燃料不足以回到陆地的时候。 (完)