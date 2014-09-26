俄罗斯女航天员首次飞赴国际空间站

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿拉木图9月26日 - 一枚俄罗斯运载火箭周五拂晓前在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场点火升空，将美国和俄罗斯航天员送往国际空间站，其中包括首位飞赴该空间站的俄罗斯女航天员叶琳娜·谢罗娃（Elena Serova）。
当地时间2时25分（周四2025 GMT）联盟号运载火箭升空，与谢罗娃一同奔赴国际空间站的还有俄罗斯宇航员亚历山大·萨马库季亚耶夫（Alexander Samokutyaev）以及美国宇航员巴利·威尔莫（Barry Wilmore）。
美国宇航局（NASA）发布的实时电视画面显示，萨马库季亚耶夫在飞行途中向俄罗斯飞行控制中心报告称，“舱内一切正常，我们感觉良好。”
火箭发射大约九分钟后，舱内宇航员头顶悬挂的带有微型俄罗斯国旗的玩具兔在失重状态下漂浮起来。
三名航天员在起飞大约六个小时后抵达国际空间站，在那里与俄罗斯、美国和德国的航天员会和。新到国际空间站的宇航员将在太空停留170天，计划于明年3月返回地球。
现年38岁的航天工程师谢罗娃是俄罗斯历史上第四位飞上太空的女宇航员，也将是第一位在国际空间站工作的俄罗斯女性。
谢罗娃在接受采访时表示，她一直梦想能够证明俄罗斯女性将有能力重新开始太空飞行。
地球上首位飞上太空的女性是俄罗斯的瓦莲京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova），她1963年实现太空飞行，当时她的呼号是“Chaika”（“海鸥”）。
谢罗娃还表示，如果她能够自己选择，将把自己在这次任务中的呼号取名为“凤凰”。（完）(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
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