美国应将中国纳入其载人航天项目--NASA局长

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷10月12日（记者 Irene Klotz） - 美国国家航空航天局（NASA）局长博尔登（Charles Bolden）周一称，美国应将中国纳入其载人航天项目，否则会面临在将人类送往国际空间站以外的新项目中被排除在外的风险。

自2011年以来，由于国家安全担忧等原因，美国国会禁止NASA与中国进行合作。

中国目前还不是拥有和操作国际空间站的15国合作机构的成员。但博尔登称，今后将有必要与中国进行合作。

博尔登在国际宇航大会（IAC）太空机构小组负责人会议上称，他认为相关的禁令是暂时性的。

“我认为这是暂时性的原因是，我们会在一份务实声明中发现我们自己成为局外人，而怀有载人航天梦想的每个人……都会与努力将人类送上太空的人合作，”博尔登说。

博尔顿的说法得到了中国方面的回应。