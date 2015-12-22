西班牙选举产生不确定性 或给评级上调踩下刹车--穆迪

路透伦敦12月21日 - 穆迪主权评级负责人周一表示，西班牙政治方面的不确定性或将阻止穆迪上调该国的主权评级。

在周日的西班牙选举中，无一党派获得单独组阁所需席位。这种情况下，西班牙可能需要进行数周谈判以组建联合政府，这个联合政府可能会比较复杂，而且具有潜在不稳定性。

穆迪主权评级负责人Alastair Wilson在接受路透采访时表示，如果新组建的政府不那么重视改革，那么上调西班牙评级将会比较困难。当前该国的评级为Baa2，评级展望自2014年2月以来一直为正面。

“这样的投票结果很难让人看清新政府会是什么样子，其财政和经济工作重点会在哪里，其对继续推进改革的重视程度如何，至少短期内是如此，”Wilson表示。

“总而言之，我们在观察最终结果，这势必影响到对于该国正面展望的决心。”(完)