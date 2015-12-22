西班牙选举产生不确定性 或给评级上调踩下刹车--穆迪

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透伦敦12月21日 - 穆迪主权评级负责人周一表示，西班牙政治方面的不确定性或将阻止穆迪上调该国的主权评级。
在周日的西班牙选举中，无一党派获得单独组阁所需席位。这种情况下，西班牙可能需要进行数周谈判以组建联合政府，这个联合政府可能会比较复杂，而且具有潜在不稳定性。
穆迪主权评级负责人Alastair Wilson在接受路透采访时表示，如果新组建的政府不那么重视改革，那么上调西班牙评级将会比较困难。当前该国的评级为Baa2，评级展望自2014年2月以来一直为正面。
“这样的投票结果很难让人看清新政府会是什么样子，其财政和经济工作重点会在哪里，其对继续推进改革的重视程度如何，至少短期内是如此，”Wilson表示。
“总而言之，我们在观察最终结果，这势必影响到对于该国正面展望的决心。”(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。