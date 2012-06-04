西班牙对银行业进行全面稽查

路透马德里6月2日电---了解决策的消息人士周六告诉路透,西班牙已选定"四大"会计师事务所,对其处境艰困的银行业进行全面的个别稽查.所谓"四大"包括毕马威会计师事务所(KPMG)KPMG.UL、普华永道/罗兵咸永道/资诚(PwC) PWC.UL、德勤(众信, Deloitte)DLTE.UL和安永会计师事务所(Ernst & Young)ERNY.UL.

此评估应需几个月时间,将补充谘询公司Oliver Wyman和Roland Berger对银行业持续进行的压力测试.两家谘询公司的压力测试初步结果预计约6月中出炉.

"我可以确认(名单)."消息人士说.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六表示,其政府6月底前将对重组陷入困境银行需要多少资金,有个清楚的概观.

他并表示,届时政府将厘清会如何挹注那些资金.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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