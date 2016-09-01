西班牙代首相未赢得组建政府的信任投票 周五面临第二轮投票

路透马德里8月31日 - 西班牙代首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在周三议会对他第二任期的信任投票中失败，因未能赢得反对党的足够支持，导致西班牙更加接近在一年内举行第三次大选。

拉霍伊在信任投票中获170票支持，而组建政府起码需要176票支持。为了赢得所需的绝对多数，他需要获得社会党的支持，但社会党议员全部投出反对票。

自6月和12月大选无果后，西班牙政府一直未能正常运转，随之而来的政治僵局导致该国投资停滞，有迹象显示这可能开始限制该国经济强力复苏。

信任投票前，西班牙公债收益率大幅上涨，表现逊于欧元区其他国家公债，因政治僵局再持续数月的可能性令投资者恐慌。

拉霍伊现在面临周五的第二轮投票，议员可在投票中弃权，简单多数即可使他组建人民党为首的少数派政府。拉霍伊或需11个弃权票就可赢得第二轮投票，但若社会党不肯放弃的话，他也有可能失利。

如果拉霍伊未能赢得周五的投票，在触发大选之前他还有两个月时间组建政府；大选或在圣诞节进行。

拉霍伊周三对议会表示，希望组建一个获得广泛支持的政府，以便能够保障西班牙的经济复苏，并在欧盟中起到主导作用。

有迹象显示，已持续八个月的政治不确定性正在开始影响经济。第二季基础设施方面的投资急剧下降，经济学家称由于中央行政缺失，经济增速也受到拖累，尽管西班牙的经济增长在欧元区位居前列。(完)