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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 26日 星期二 07:24 BJT

西班牙正式请求欧洲援助其银行业

西班牙经济部发表声明称，西班牙周一正式请求欧洲援助该国银行业，援助规模最多为1,000亿欧元。西班牙经济部长德金多斯致信欧元集团主席贾克称，金融援助的最终金额可能稍後确定，但应能满足该国所有银行需求，加上额外的安全缓冲。他还证实，有意在7月9日之前为援助方案签署谅解备忘录。

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