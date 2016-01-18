独家：西班牙电信看上AT&T价值100亿美元的拉美电视资产--消息

路透1月15日 - 据熟悉情况的消息人士，西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)已表露购买美国电话电报公司(AT&T)(T.N)在拉美付费电视资产的兴趣。这些资产的价值可能在100亿美元左右。

AT&T去年收购DirecTV，上述资产为其中的一部分，包括在巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、阿根廷及其他一些国家的卫星及有线电视服务。

消息人士表示，AT&T尚未决定是否将与西班牙电信或其它公司洽商交易。

其中一位消息人士称，其他几家有意购买AT&T在个别国家的资产，而且AT&T可能选择分几次出售；Liberty Global Plc (LBTYA.O)可能是一个潜在买家。

由于事情保密，消息人士要求不具名。

西班牙电信与AT&T拒绝置评。无法联系到Liberty Global发表评论。

AT&T在中美与南美拥有大约1,900万个付费电视用户，是该地区最大的运营商。但获利却因巴西等拉美国家货币贬值而承压。

美国电话电报公司(AT&T)的CEO斯蒂芬森曾在12月举行的一个产业会议上表示，AT&T将考虑出售拉美业务，但并不着急出售。(完)