西班牙准备采取更多节支措施 引发抗议冲突

* 抗议者与警察在马德里发生冲突

* 西班牙本周将详细介绍改革时间表和预算

* 预算赤字将达不到2012年底目标

* 分析师认为今年必须额外削减100亿欧元支出

路透马德里9月25日电---西班牙政府2013年预算定於周四公布,其中包括新一轮不受欢迎的节支措施.抗议者与警察周二在马德里发生冲突.

成千上万的人聚集在距离马德里市中心普拉多博物馆只有几米的Neptune广场,在议会周围形成了一条人链.而路障、警车和1,500多名身穿防暴服的警察则把议会保护了起来.

抗议者试图搬开路障.警察首先发射橡皮子弹,并用警棍击打抗议者.随後警察清理广场.警方表示,至少22人被逮捕,至少32人受伤,包括四名警察.

2100GMT後不久,议员开始乘车或步行离开国会,仍有数百人在议会大楼前示威抗议,但大多数人很快被驱散.

这场由不同组织透过互联网发起的抗议行动,与近期工会所号召的游行活动相比,参与者更为年轻,作风也更加粗暴.示威者说,公务员薪资以及健保和教育支出一再被削减,让他们受够了.

由於今年预算赤字目标恐实现无望,西班牙政府正在研究削减与通胀挂钩的养老金、课征证券交易税与碳排放"绿色税"、或者取消税收优惠等措施.

2013年预算案是首相拉霍伊自去年12月就任以来第二个必须通过的预算案.西班牙必须让欧洲夥伴国相信,该国可以在2014年之前,将预算赤字削减逾600亿欧元.

拉霍伊已经通过的未来两年节支增税计划规模略高於这一数字.但半年度数据显示,2012年赤字目标恐难达成,因经济萎缩将令税收无法达到预估水平.

拉霍伊本月稍早曾表示,2013年预算案将进一步缩减政府所有领域的开支,但不会动养老金和借贷成本.

**地方局势紧张**

在地区方面,加泰罗尼亚(Catalonia)自治区周二宣布,其将於11月25日提前举行选举,此前西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)驳回了该自治区要求获得更多税收自主权的要求.加泰罗尼亚经济占全国产出的约20%.

资金短绌的加泰罗尼亚地区政治前景不明,再加上南部地区安达路西亚(Andalucia)宣布可能向中央政府寻求49亿欧元的信贷额度,将增大对马德里的压力,迫使其寻求欧洲援助.

拉霍伊目前选择暂不求援.而只有西班牙申请援助,才能激活欧洲央行购债计划,并拉低该国的借贷成本.

仅仅是西班牙求援这一可能性,就已将10年期公债收益率拉低了约两个百分点,因此这位谨慎的领导人正在为争取时间而拖延.

拉霍伊称,他正在考虑申请援助的条件,但市场揣测他可能会等到10月21日地方选举後再做决断,这推高了周二短期公债标售的收益率.